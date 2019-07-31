Ким Чен Ын объявил о новом «мучительном» оружии Пхеньяна
Северокорейские военные произвели испытания нового управляемого реактивного снаряда. Ким Чен Ын, который лично присутствовал при этом, назвал новое оружие «настоящим мучением для соперника», сообщает северокорейское государственное информагентство ЦТАК.
Согласно информации, новое оружие является снарядом крупного калибра, разработали его в самые сжатые сроки. Снаряд должен сыграть в будущих наземных операциях «самую главную роль».
Южнокорейское агентство Ренхап приводит заявление Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, в котором говорится, что Пхеньян испытал в среду именно баллистические ракеты, притом того же типа, что и 25 июля. В то же время известно, что на этот раз ракеты летели по более низкой траектории.