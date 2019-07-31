Недавно армянские СМИ детально, чуть не пошагово расписали поездку посла Армении в США Варужана Нерсесяна в Калифорнию, где он провел ряд встреч с представителями армянской диаспоры и лоббистских кругов. Чем же было вызвано столь пристальное внимание прессы к в общем-то рядовому визиту, каких посол обычно совершает множество?

Казалось, что медиа-сопровождение гораздо важнее, чем сама поездка дипломата. Эдакая своеобразная адресная реклама как напоминание армянской общественности, что есть такой человек по имени Варужан Нерсесян. Однако, по некоторым сведениям, вся эта шумиха в СМИ может оказаться и элементом информационной подготовки к смене ключевого для всецело зависящей от внешних факторов Армении министра – главы МИД этой страны.

В Армении даже поговаривают, что буквально на днях премьер Никол Пашинян обнародует такое решение и на смену Зограбу Мнацаканяну придет именно Варужан Нерсесян. Значимым моментом, кстати, является и то, что Нерсесян родом из Карабаха, и не исключено, что глава государства таким образом хочет умаслить влиятельную карабахскую армянскую общину.

Ну а до того Н.Пашинян объявил об непременном участии карабахских армян в мирных переговорах с Азербайджаном. Вполне возможно, что этим назначением премьер попытается хоть как-то исправить ситуацию, поскольку понимает, что карабахских армян никто не хочет видеть за столом переговоров. А тут, хочешь - не хочешь, как глава МИД выходец из Карабаха Нерсесян обязан участвовать в переговорах.

В целом же все это свидетельствуют об общей нестабильности власти в Ереване. Между тем предполагаемый преемник на посту главы МИД лишь прошлой осенью был назначен послом в США, однако уже обсуждается его новое назначение. Причем за неполный год своего пребывания в должности посла Армении в США он ничего нового не предпринял, никаких прорывов не совершил. То есть вроде бы повышать его особо не за что.

Следовательно, причину новых возможных перестановок в кабинетах власти в Ереване следует искать не в достоинствах Нерсесяна, а в недостатках нынешнего министра. Действительно, за те почти полтора года, что Мнацаканян возглавляет МИД Армении, он тоже не смог добиться ровным счетом ничего. На первый взгляд, вроде бы вел переговоры с Азербайджаном, где стороны при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ обсуждают конкретные шаги в направлении урегулирования конфликта, что предполагает уважение Арменией Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, резолюций СБ ООН и общей позиции мирового сообщества, выраженной во множестве соответствующих решений различных международных организаций. Но по сути чуть не сразу после каждого очередного раунда переговоров армянские официальные лица, в том числе сам министр Мнацаканян, спешили делать популистские заявления, так сказать, «для внутреннего пользования», чем бросали тень даже на весьма зыбкие контуры возможных подвижек в переговорном процессе. Подобное непоследовательное и прямо-таки безответственное поведение говорит о слабости позиций главы внешнеполитического ведомства Армении и его неспособности проводить серьезный политический курс.