Azercell - Цифровой спонсор прибывших в Баку талантов

На 31-й Международной олимпиаде по информатике среди молодежи в области компьютерных наук, которая пройдет в Баку в этом году, компания Azercell выступит в качестве Цифрового спонсора талантов.

Тогда как информационно-коммуникационные технологии с большой скоростью внедряются во все сферы человеческой жизни, Azercell Telecom продолжает выступать с очередными инициативами, сделав повышение цифровой грамотности общества одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Напомним, с 2017 года компания Azercell совместно с Минобразования принимает участие в организации специальной подготовки для азербайджанских олимпийцев посредством Центра инноваций и предпринимательства Barama. Будучи Цифровым спонсором талантов, компания Azercell также предоставит конкурсантам и сопровождающему их персоналу мобильный интернет и специальные подарки во время их пребывания в Азербайджане.

Международная олимпиада по информатике проводится по инициативе Минобразования Азербайджана и при поддержке Университета АДА, Министерства транспорта, связи и высоких технологий и других государственных структур. Кроме того, официальным глобальным спонсором олимпиады выступает компания Acer, а спонсором талантов - PASHA Bank.

Проводимая с 1989 года Международная олимпиада по информатике позволяет школьникам из многих стран мира ежегодно демонстрировать свои знания и навыки. До этого олимпиада проводилась в около 30 городах мира, таких как Загреб, Тегеран, Афины, Каир, Алматы, Казань. В этом году для участия в Международной олимпиаде по информатике, которая впервые пройдет в нашей стране, зарегистрировались официальные представители из 88 стран и регионов, включая азербайджанскую команду, в составе которой более 600 школьников, преподавателей и экспертов.

До настоящего времени в этом престижном международном соревновании команды Азербайджана представляли нашу страну 24 раза, положив в копилку в общей сложности пять медалей – одну серебряную и четыре бронзовые.

Напомним, c момента своего создания Azercell Telecom продолжает поддерживать развитие подрастающего поколения в стране на уровне местных и международных конкурсов, повышая уровень знаний и навыков у школьников и студентов в различных областях посредством специальных программ обучения в области информационно-коммуникационных технологий и компьютерной инженерии.