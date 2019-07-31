Межбанк предлагает родителям образовательный кредит

Международный банк Азербайджана создал прекрасную возможность для родителей школьников в канун нового учебного года. Теперь каждый держатель зарплатной карты банка может воспользоваться образовательным кредитом с целью предоставления своим детям высококачественного образования в глобальной сети Sabis®Sun.

Преимущества образовательного кредита

- Сумма: полное финансирование годовой платы за обучение

- Срок: 12 месяцев

- Годовая процентная ставка: 15%

- Без комиссии

- Без поручителя

Образовательный кредит можно получить в Департаменте клиентского обслуживания МБА, а также в Насиминском и Хатаинском филиалах. Для этого достаточно обратиться в филиал, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Также можно подать заявление на получение кредита, отправив последние 8 цифр номера зарплатной карты на короткий номер 8937.

Кроме того, заявку на получение образовательного кредита можно оформить у стендов МБА в торговых центрах 28 Mall и Ganjlik Mall. Для получения более детальной информации клиент может позвонить в Информцентр по номеру 937.

Сеть SABIS®Sun действует с 1886 года. В настоящее время в этих школах обучаются более 70 000 учащихся в 16 странах. С 1 сентября 2015 года образовательная сеть открыла свою школу в Баку – в месте под названием Dreamland. Таким образом, в школах SABIS®Sun вот уже 132 года обучают учащихся знаниям и навыкам, необходимыми им для достижения успеха в меняющемся мире. Кредиты, предоставляемые Международным Банком Азербайджана на выгодных условиях, являются хорошей возможностью войти в этот совершенный мир образования. Более подробную информацию по вопросам образования и обучения в школах SABIS®Sun можно получить по номеру (012) 404 74 44.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.