Открылся 100-й филиал Kapital Bank

Kapital Bank периодически осуществляет новые проекты в направлении развития клиентского обслуживания. Отделение банка, расположенное в комплексе ASAN Hayat по адресу Масаллы, проспект М. Талышханова, продолжит свою деятельность как филиал Джануб. Теперь в 100-м по счету филиале, наряду с другими банковскими операциями, клиенты смогут получить карту BirKart и воспользоваться потребительскими кредитами наличными.

Филиал Джануб предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, денежные переводы, оплату связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и т.д. Новый филиал обладает всеми необходимыми условиями и возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. На протяжение последних лет более 40 филиалов были отремонтированы, переведены в новые офисы, открылось более 20 новых точек обслуживания. Кроме того, в текущем году также планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных филиалах в соответствии с новой концепцией, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.