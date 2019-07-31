На Аляске бушуют лесные пожары

Самый северный и крупнейший по площади штат США - Аляска охвачен аномальной жарой и сильнейшими лесными пожарами. К настоящему моменту, сообщает The Washington Post, уже выгорела территория площадью почти в 800 тыс. га.

Начиная с 25 апреля температура ежедневно превышает средние показатели, при этом с 28 июня нигде не опускалась ниже нуля. Это нехарактерно для штата, значительная часть севера и центра которого являются районами вечной мерзлоты. Такого длительного периода отсутствия минусовых температур, согласно данным специалистов, не наблюдалось за последние 100 лет. Июнь уже стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Аномальная температура, как отмечает издание, нарушила привычный порядок жизни как людей, так и животных. В магазинах скупили вентиляторы и кондиционеры.

Коренным народам Аляски приходится еще сложнее, чем городским жителям, не успевшим приобрести кондиционер. Для них температурная аномалия означает, что под угрозой оказались традиционные промыслы, ведь зачастую им необходимо сохранение ледяного покрова, чтобы охотиться и рыбачить. Тем временем, по данным американских метеорологов, лед держится сейчас только на 20% поверхности Чукотского моря.