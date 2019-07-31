Танрыверди Мустафаев о происшествии прошлой ночью

«Прошлой ночью в результате аварии в некоторых местах в массиве Гушчулуг и поселка Масазыр в Апшеронском районе возникли перебои в подаче электроэнергии. Однако неполадки были устранены в оперативном порядке», - сказал haqqin.az глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По его словам, сейчас на всей территории страны обеспечена бесперебойная и качественная подача электроэнергии.

«Прошлой ночью на место аварии незамедлительно были отправлены наши сотрудники и техники. В результате оперативно предпринятых мер последствия аварии были ликвидированы в кратчайшие сроки и была обеспечена бесперебойная подача электроэнергии потребителям», - сказал представитель компании.