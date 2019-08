По итогам турнира в категории A сильных игроков с гандикапом от 0 – 12, победил гольфист азербайджанской команды Дэвид Сэо, в группе В (гандикапы от 13 – 24) золото получил Эльман Рзаев, а в группе гросс второе призовое место занял член азербайджанской команды Эндрю Халстон.

Согласно правилам турнира, победитель каждой группы будет отстаивать честь своей страны на финале первенства по гольфу MercedesBenzTrophy World Final, который состоится в Штутгарте, Германия в октябре 2019 года. Азербайджан в чемпионате представят победитель в категории В Эльман Рзаев и победитель в категории А Дэвид Сэо.

Также гольфист азербайджанской сборной Стив Бейкер победил в Drive to the Major и выиграл путевку на самый старинный и престижный гольф-турнир, который является одним из четырех престижных гольф-турниров в мире - The Open в Royal Birkdale Golf Club в Великобритании.

Команда Азербайджана, ставшая победителем европейского регионального гольф-турнира, формировалась по результатам отборочного турнира, который состоялся в Баку в мае 2019 года на территории единственного гольф-клуба в Баку - Dreamland Golf Club, открытого в 2015 году для развития и популяризации гольфа в Азербайджане.

Общее количество участников турниров MercedesTrophy разного уровня по всему миру составляет около 60 тысяч человек. Азербайджан будет представлен в финале впервые за всю историю проведения турнира.

Желаем нашим игрокам удачи в октябре в Штутгарте!