Самир Шарифов: Азербайджан может отказаться от кредита в $750 миллионов

В гарантированном кредите в размере 750 миллионов долларов, выделенном Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям (MIGA) для «Южного газового коридора» (ЮГК), необходимости нет. Об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на совещании, связанном с социально-экономической сферой.

«Отрадным является тот факт, что необходимости в том объеме финансирования, который предусматривался на реализацию проекта ЮГК, не возникло, хотя переговоры с международными финансовыми институтами были проведены и с их стороны была выражена готовность на выделение средств. Ввиду ненадобности мы отказались от первого пакета кредитования в размере $2 млрд», - сказал Шарифов.

Вместе с тем, по его словам, между ЗАО «Южный газовый коридор» и MIGA было подписано кредитное соглашение на сумму $750 миллионов.

«Однако в получении этого кредита уже нет необходимости. За счет экономии в рамках проекта и запуска ЮГК ЗАО «Южный газовый коридор» получило свободный денежный поток, за счет которого и обеспечивает финансирование этого проекта», - сказал министр.

Министр отметил, что в Азербайджане все обязательства по государственному долгу, а также утвержденные среднесрочная и долгосрочная стратегии управления государственным долгом полностью выполняются.

Отметим, что проект «Южный газовый коридор» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения «Шахдениз-2».

Основными компонентами проекта являются: «Шахдениз-2», расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку - Грузия - граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.