Роухани обвинил США в детском поведении

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Вашингтон в детском поведении из-за санкций в отношении министра иностранных дел ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа на фоне роста напряженности между двумя странами. Об этом сообщает Reuters.

Накануне американская сторона ввела санкционные меры против Зарифа.

По мнению главы Ирана, таким поступком США напомнили ему ребенка.

«США прибегают к детскому поведению... Они каждый день говорят, что «хотят поговорить без предварительных условий» ... и затем санкционируют Зарифа», — добавил Роухани.

Сам глава МИД ИРИ отреагировал на американские санкции в отношении него, заявив, что действия США указывают на то, что они рассматривают нынешнего руководителя иранского внешнеполитического ведомства как «угрозу своей повестке дня», передает новостное агентство Mehr.