Порошенко: «...Это нелегкий хлеб — быть президентом»

Отвечая на вопрос, каким он видит себя через десять лет, Порошенко выразил тревогу и сомнение, отметив при этом, что связывает будущее с Европой: «Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента», передает «Росбалт».

Судить об итогах работы на посту президента Порошенко призвал через два-три года, заявив, что к тому времени мнение у многих изменится.

Порошенко отказался рассуждать о том, напишут ли о нем в учебниках истории, однако напомнил, что управлял страной в один из самых сложных периодов в ее истории.

«Я очень постарел, потому что это нелегкий хлеб — быть президентом. Но для мужчины это не страшно. И еще я горжусь каждым из пяти лет моего президентства. Я горжусь Украиной… Я горжусь, что страна кардинально другая. Но поскольку формат интервью предусматривал, что я признал целый ряд ошибок, я говорю, что у меня, к сожалению, есть за что просить прощения у Господа», — добавил Порошенко.