Во рту у мальчика нашли 526 лишних зубов

В индийском городе Ченнай, штат Тамилнад, в стоматологическом институте врачи удалили у семилетнего пациента 526 лишних зубов, сообщает The New Indian Express.

Мальчик по фамилии Равиндран пожаловался докторам на растущую опухоль в правом углу нижней челюсти. Доктора сделали рентген и компьютерную томографию и обнаружили у ребенка новообразование с множеством мелких рудиментарных зубов.

В ходе операции хирурги благополучно удалили нарост весом 200 граммов. Причина аномалии докторам пока не известна. Они предполагают, что на отклонение могла повлиять генетика и окружающая среда. Специалисты также выясняют, не сказалось ли на здоровье ребенка излучение от вышки сотовой связи.

Теперь у Равиндрана 21 зуб, что нормально для его возраста. Стоматологи предупреждают, что к 16 годам мальчику могут потребоваться зубные имплантаты.