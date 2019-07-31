О том, что мать двоих детей 25-летняя Нурана Гасанова изменяет мужу с Гюндюзом Бахшалиевым, ее мужу сообщил их односельчанин. По словам жителей села, инцидент произошел примерно неделю назад, когда Р.Гасанов поймал жену с любовником. Однако любовники смогли сбежать.

Стали известны некоторые подробности инцидента в селе Биринджи Шахсеван, в результате которого двое человек покончили жизнь самоубийством, а еще один получил ранения и лишился уха.

«В селе все только про это и говорят, и каждый свою версию рассказывает. Говорят, что муж их вместе поймал, но как и где – конкретно никто не знает», - сказал haqqin.az один из жителей села.

«После инцидента Нурана сбежала в отцовский дом, но ее родственники не стали на ее сторону, сказав, что она их опозорила. Нуране сказали, что не хотят пачкать руки в ее крови, после чего она и повесилась», - сказал наш собеседник.

Перед самоубийством житель села Ахмедбейлит Г. Бахшалиев сказал, что его с женщиной связал житель села по имени Эмиль. Выяснилось, что этот Эмиль также состоял в интимной связи с Нураной Гасановой.

После того, как Р. Гасанов узнал, что его жена спала и с Эмилем, он ударил его ножом, после чего сдался полиции. В тяжелом состоянии Эмиль был доставлен в Центральную районную больницу Бейлагана, где его прооперировали.

Как заявил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров, в настоящее время врачи оценивают состояние раненого как удовлетворительное.

«Он получил 7-8 ножевых ранений и повреждены внутренние органы. Его буквально вернули к жизни. Раненого оперировал главврач больницы. Кроме этого, ему было ампутировано одно ухо из-за того, что он было порезано с корня», - сказал он.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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В Бейлаганском районе в селе Биринджи Шахсеван покончила самоубийством женщина, изменившая мужу с двумя мужчинами, сообщает Report.

Согласно информации, Р.Гасанов поймал в постели с другим мужчиной свою жену Н.Гасанову, работавшую поваром в сельском детском саду. Она изменяла мужу с охранником этого детсада, жителем села Ахмедбейли Физулинского района Г.Бахшалиевым.