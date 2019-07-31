Жена дважды изменила мужу: один повесился, другому отрезали уши Новые подробности декамерона в Бейлагане
Стали известны некоторые подробности инцидента в селе Биринджи Шахсеван, в результате которого двое человек покончили жизнь самоубийством, а еще один получил ранения и лишился уха.
О том, что мать двоих детей 25-летняя Нурана Гасанова изменяет мужу с Гюндюзом Бахшалиевым, ее мужу сообщил их односельчанин. По словам жителей села, инцидент произошел примерно неделю назад, когда Р.Гасанов поймал жену с любовником. Однако любовники смогли сбежать.
«В селе все только про это и говорят, и каждый свою версию рассказывает. Говорят, что муж их вместе поймал, но как и где – конкретно никто не знает», - сказал haqqin.az один из жителей села.
«После инцидента Нурана сбежала в отцовский дом, но ее родственники не стали на ее сторону, сказав, что она их опозорила. Нуране сказали, что не хотят пачкать руки в ее крови, после чего она и повесилась», - сказал наш собеседник.
Перед самоубийством житель села Ахмедбейлит Г. Бахшалиев сказал, что его с женщиной связал житель села по имени Эмиль. Выяснилось, что этот Эмиль также состоял в интимной связи с Нураной Гасановой.
После того, как Р. Гасанов узнал, что его жена спала и с Эмилем, он ударил его ножом, после чего сдался полиции. В тяжелом состоянии Эмиль был доставлен в Центральную районную больницу Бейлагана, где его прооперировали.
Как заявил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров, в настоящее время врачи оценивают состояние раненого как удовлетворительное.
«Он получил 7-8 ножевых ранений и повреждены внутренние органы. Его буквально вернули к жизни. Раненого оперировал главврач больницы. Кроме этого, ему было ампутировано одно ухо из-за того, что он было порезано с корня», - сказал он.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
* * *
В Бейлаганском районе в селе Биринджи Шахсеван покончила самоубийством женщина, изменившая мужу с двумя мужчинами, сообщает Report.
Согласно информации, Р.Гасанов поймал в постели с другим мужчиной свою жену Н.Гасанову, работавшую поваром в сельском детском саду. Она изменяла мужу с охранником этого детсада, жителем села Ахмедбейли Физулинского района Г.Бахшалиевым.
После этого Н.Гасанова сбежала из дома к родителям, где вскоре повесилась. Застигнутый с любовницей Г.Бахшалиев также сбежал к себе в село и тоже повесился в собственном доме.
После происшествия мужчина выяснил, что его супруга находилась в интимной связи с еще одним односельчанином – Э.Элияровым. Между мужчинами произошел конфликт, и когда Э.Элияров признался в содеянном, Р. Гасанов ударил его ножом и отрезал уши.
Р. Гасанов был задержан сотрудниками Управления полиции Бейлаганского района и привлечен к следствию.
Стоит отметить, что у семьи Гасановых остались двое малолетних детей.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.