В Сочи начали массово увольнять армян

«Мы, сотрудники АО «Международный аэропорт Сочи», обращаемся к вам за помощью. На нашем предприятии уже второй год идет жесткая чистка личного состава по национальному признаку, а именно всеми возможными способами увольняют сотрудников с армянскими фамилиями», — цитирует заявление армянское издание News.am.

Как пишет Rusarminfo, первая «чистка» началась в службах организации перевозок и авиационной безопасности в 2018 году с помощью «методов запугивания и принуждения» и сокращений. В результате были уволены более 70 сотрудников с армянскими фамилиями.

В настоящее время увольнения коснулись 100 человек. На рабочих собраниях сотрудникам с армянскими корнями, в том числе носящим русские фамилии, заявляют о необходимости добровольно уволиться до 1 сентября 2019 года.

Работники отмечают также, что они являются гражданами России и коренными сочинцами и просят разобраться и «остановить дискриминацию армян в аэропорту Сочи».