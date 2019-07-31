Новым постпредом США при ООН стала жена миллиардера

Сенат США утвердил Келли Крафт, которая ныне занимает должность американского посла в Канаде, постоянным представителем страны при ООН. Оппоненты Дональда Трампа утверждают, что у Крафт слишком мало опыта в дипломатической сфере для того, чтобы занять столь высокий пост, передает Reuters.

За кандидатуру Крафт проголосовали 56 сенаторов, 34 законодателя высказались против. Сенатор Боб Менендес, главный демократ в комитете иностранных дел верхней палаты Конгресса, обвинил Крафт в недостаточной «серьезности и профессионализме» для того, чтобы претендовать на пост главы дипмиссии США при ООН.

Келли Крафт была назначена послом в Канаде президентом Трампом осенью 2017 года. До перехода на дипломатическую работу она занимала различные посты в благотворительных и некоммерческих организациях указанного штата. Муж Крафт — миллиардер, руководитель одной из ведущих американских компаний в сфере угледобычи.

Постоянное представительство США при ООН оставалось без руководителя в течение семи месяцев после ухода Никки Хейли — она оставила пост в декабре прошлого года.