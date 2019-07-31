Не менее 32 человек погибли во время обстрела повстанцами-хуситами военного парада в йеменском городе Аден, где находится правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, передает Reuters со ссылкой на данные медиков и властей. Как сообщил агентству правительственный источник, погиб один из саудовских командиров.

Как отмечает Agence France-Presse, взрыв на военном параде стал второй атакой хуситов. До этого террорист-смертник подорвал машину у отделения полиции, погибли 20 полицейских.

По данным оппозиционного телеканала Almasirah, хуситы выпустили баллистическую ракету средней дальности наназванного типа. Как цитирует представителя хуситских военных телеканал, парад организовывался для того, чтобы «подготовиться к наступлению на Таиз и Далею».