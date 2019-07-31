Синоптики рассказали о погоде на завтра
В пятницу на территории Азербайджана ожидается жаркая погода, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшеронском полуострове осадки не прогнозируются, ожидается умеренный северный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 23-27, днем 30-35 градусов. В столице ночью 25-27, днем воздух прогреется до 35 градусов.
Атмосферное давление - 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 35-40%.
На пляжах Апшерона также прогнозируется умеренный северный ветер. Температура морской воды составит 25-27 градусов.
В регионах республики местами ожидаются осадки, возможны ливни, грозы, град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 22-27, днем 32-37, в горах ночью 15-20, днем 20-25 градусов тепла.