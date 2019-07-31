Один из ведущих банков страны в направлениях ритейла и корпоративного банкинга - Expressbank cнизил процентную ставку для получения кредита наличными. Отныне клиенты смогут оформить кредит наличными от 17% годовых до 25 000 манатов с возможностью погашения до 48 месяцев.

За кредит наличными до суммы, равной 10-кратному размеру заработной платы, не требуется поручитель и залог. Работники сферы образования и здравоохранения могут получить кредит наличными до суммы, равной 15-кратному размеру заработной платы без поручителя.

Также Expressbank дарит каждому клиенту, получившему быстро оформленный кредит наличными, такситную карту Smilecard, которая действует в любой точке мира.

Наряду с этим клиенты, желающие воспользоваться кредитом наличными, могут сэкономить время и сделать онлайн-заказ без визита в филиал банка (прямая ссылка на онлайн-заказ кредита https://www.exb.az/loans/cash/).

Expressbank также представляет удобные средства для оплаты кредита. Клиенты смогут оплативать кредит посредством платежных банкоматов Expresspay и личного кабинета на сайте www.expressbank.az.

Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить в Контакт-центре банка по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также на официальных страницах банка в социальных сетях.