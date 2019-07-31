Клиенты PASHA Bank могут заказывать зарплатные карты онлайн

Руководствуясь принципом «Создаем инновационные бизнес-решения вместе с вами», PASHA Bank предоставил своим клиентам возможность подключиться к зарплатному проекту, а также заказывать зарплатные карты онлайн.

Для подключения к зарплатному проекту необходимо лишь указать количество сотрудников и ежемесячный зарплатный фонд и клиенту будет предоставлен выгодный для его компании тариф.

Для заказа же зарплатных карт клиенту Банка необходимо лишь удаленно предоставить следующую информацию:

- ПИН удостоверения личности и мобильный номер сотрудника;

- Согласие сотрудника на получение сведений посредством системы «ASAN Finans».

Напомним, что зарплатные карты PASHA Bank обладают рядом таких преимуществ, как:

- Снижение расходов клиента и рисков, связанных с использованием наличных средств;

- В соответствии с тарифом, предоставляется возможность бесплатного обналичивания средств во всех банкоматах страны;

- Возможность оформления кредита и размещения депозита в Банке;

- Возможность пользоваться различными скидками в многочисленных магазинах, ресторанах и прочих объектах сферы торговли и услуг

- Возможность контролировать в любое время суток с помощью мобильного приложения PASHA Bank свой счет по зарплатной карте, осуществлять различные платежи, заказывать другие банковские услуге, предоставляемые на текущей платформе, и т.д.

Для того чтобы воспользоваться услугой Онлайн Банк, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://pashabank.digital

Для того чтобы стать клиентом PASHA Bank, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://onboarding.pashabank.digital