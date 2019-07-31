Габалинский фестиваль открыл двери для любителей музыки

Вот уже одиннадцатый год щедрый и живописный уголок нашей страны - город Габала объединяет любителей музыки из Азербайджана и всего мира. Первый концерт в рамках Габалинского международного музыкального фестиваля, представляющего различные жанры классической музыки как нашей страны, так и зарубежных стран, состоялся накануне в Габалинском районном Центре культуры.

Концерт с участием Студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии имени Уз.Гаджибейли запомнился изяществом и многообразием произведений и выступлений. На концерте под руководством известного дирижера Джавада Тагизаде прозвучали произведения азербайджанских и мировых композиторов. Выступления молодых талантливых солистов Талеха Яхьяева (баритон), Нигяр Джафаровой (сопрано), Махира Тагизаде (баритон), Расула Алиева (флейта), Назрин Асланлы (виолин), Сафуры Аслановой (вокал), Мамедали Пашазаде (кларнет) очаровали многочисленную аудиторию.

Отметим, что торжественная церемония открытия фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и Gilan Holding, состоится вечером 1 августа в Габалинском районном Центре культуры.