Все больше армян отказываются от службы в армии

Двум гражданам Армении предъявлены обвинения за уклонение от призыва на срочную военную службу. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета страны.

Согласно информации, в рамках расследуемого уголовного дела Т. Манукяну предъявлено обвинение за уклонение от призыва на военную службу путем симуляции болезни (статья 327 УК Армении).

За уклонение от призыва на военную службу путем обмана также предъявлены обвинения С.Гукасяну.