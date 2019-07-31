Дым от сибирских пожаров достиг США и Канады

«Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь виден на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров», — сказал Колин Сефтор, специалист по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда, пишет РБК.

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.

По его словам, дым также распространился вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также заметен над Ванкувером и Сиэтлом. Пожары на северо-западе Канады также вносят свой вклад в загрязнение атмосферы в этом районе.

Центр космических полетов имени Годдарда — крупная лаборатория космических исследований в составе NASA. Расположена примерно в окрестностях Вашингтона. Космические снимки, на основании которых американское космическое агентство сообщило о распространении дыма, были сделаны с помощью оборудования, установленного на погодном спутнике Suomi NPP, которым совместно управляют NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований.