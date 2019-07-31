В Москве решат судьбу бизнесмена Худояна

"2 августа... Тверской районный суд города Москвы рассмотрит ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей предпринимателю Альберту Худояну, который был обвинен своим бывшим бизнес-партнером в совершении мошенничества. Следствие просит продлить арест моему подзащитному на два месяца, то есть до 14 октября", - сказал Забейда.

В середине июня Тверской суд отправил бизнесмена Худояна под домашний арест до 14 августа. Мосгорсуд 8 июля отменил решение суда первой инстанции и отправил бизнесмена в СИЗО, удовлетворил апелляцию прокуратуры, которая просила отменить решение райсуда, отметив, что Худоян путем обмана приобрел право на владение земельными участками на сумму более 2 млрд рублей, имеет двойное гражданство, неоднократно выезжал за пределы России, а потерпевший по делу указал, что в его адрес поступали угрозы от обвиняемого. Худояну инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он обвиняется в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Бизнесмен вину не признал и заявил, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его компании Optima Development. Optima Development реализует на территории России проекты в сегменте элитной торговой, многофункциональной и жилой недвижимости. В ее управлении на данный момент находится более 230 тысяч квадратных метров недвижимости.