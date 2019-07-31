Глава Amazon продал акции почти на $2 миллиарда

Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на документы, поступившие в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Как пишут Ведомости, Безос продал чуть более 900 000 акций Amazon с 29 по 31 июля, когда цена акций компании составляла примерно $1900. Капитализация компании к закрытию 31 июля составляла $115 млрд.

Ранее Безос уже продавал пакеты акций Amazon (последний раз – в октябре 2018 г.), однако нынешняя продажа, похоже, стала самой крупной, отмечает Forbes.

В июле Безос развелся со своей женой Маккензи после 25 лет совместной жизни. При разводе она получила около 19,7 млн акций Amazon, что составляет около 4% компании. Это позволило Маккензи Безос занять 23-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg, состояние бывшей жены Безоса теперь оценивается в $37,5 млрд.

Безосу после развода досталось 12% акций стоимостью $114,8 млрд. При этом он сохранил право голоса по всем голосующим акциям Amazon, которые принадлежали паре. Безос остался самым богатым человеком мира: его состояние на 1 августа оценивалось в $117 млрд.