В США из-за взрыва на газопроводе в округе Линкольн штата Кентукки погиб как минимум один человек.

Как сообщает местный телеканал АВС, в результате взрыва на газопроводе возник пожар, огонь перекинулся на расположенные поблизости жилые дома. Власти проводят эвакуацию местных жителей.