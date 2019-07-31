«Атомный взрыв» на газопроводе в США видео
В США из-за взрыва на газопроводе в округе Линкольн штата Кентукки погиб как минимум один человек.
Как сообщает местный телеканал АВС, в результате взрыва на газопроводе возник пожар, огонь перекинулся на расположенные поблизости жилые дома. Власти проводят эвакуацию местных жителей.
«Это было похоже на взрыв атомной бомбы», — передает слова очевидца CBS News. Другие свидетели рассказали об ударной волне, которая разбудила их и едва не выбила окна.
В работах по тушению пожара задействованы десять расчетов.
О причинах взрыва на газопроводе не сообщается. Полиция проводит расследование по факту произошедшего.