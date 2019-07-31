Сегодня День азербайджанского алфавита

Отдел информации 16:08

Одним из исторических результатов целенаправленной политики общенационального лидера Гейдара Алиева в лингвистике, как и во многих других областях науки, стало, безусловно, придание азербайджанскому языку статуса государственного и переход азербайджанского алфавита на латинскую графику. Указом от 18 июня 2001 года «Об усовершенствовании применения государственного языка» современный азербайджанский алфавит на основе латинской графики стал обязательным и начал внедряться во всех сферах жизнедеятельности. С того же года 1 августа отмечается как День азербайджанского алфавита.

В 90-х годах ХХ века председателем Комиссии по алфавиту Азербайджана и автором алфавита на основе латинской графики, который мы используем и сегодня, был академик Афад Гурбанов. Его заслуги в применении нового алфавита неоспоримы. Он стал первым ученым, обосновавшим необходимость перехода национального алфавита на латинскую графику. Выдающийся ученый-языковед, член Академии наук Азербайджанской ССР, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, основатель ономастической научной школы в Азербайджане стал инициатором создания Комиссии по новому национальному алфавиту. Комиссия начала функционировать с 1 августа 1990 года, и возглавил ее Афад Гурбанов.