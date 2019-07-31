Согласно информации, девушка совершила суицид из-за того, что ее семья собиралась насильно выдать ее замуж. Знакомые с этой семьей говорят, что обручения не было, но родители девушки обещали выдать ее замуж за некого Ренада Исаева, который старше Гюляр на 13-14 лет.

По факту суицида Гюляр Исмаиловой возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана. В настоящее время следствие расследует причины самоубийства.