Сбербанк покинул Турцию с потерями

Сбербанк вышел с турецкого рынка, закрыв сделку по продаже своей «дочки» Denizbank, которую приобрел в 2012 году у бельгийской группы Dexia.

Покупателем 99,85% Denizbank стал дубайский Emirates NBD, сообщает ПРАЙМ.

Выручка Сбербанка от продажи турецкого банка составила 170,7 млрд рублей, что по текущему курсу эквивалентно 14,9 млрд лир или $2,69 млрд.

Между тем, указывает газета «Коммерсант», по расчетам как в стабильных валютах, так и по отношению к капиталу, актив был уступлен дешевле, чем изначально приобретен.

По международных стандартам финансовой отчетности (МСФО) из-за валютной переоценки на фоне обесценения турецкой лиры прибыль Сбербанка, по предварительным расчетам, сократится на 70 млрд рублей.