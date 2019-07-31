Василий Уткин в своем амплуа: «К черту «Нефтчи» и «Арсенал!»

Известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне Youtube-блогер и соведущий программы «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы» Василий Уткин высказался по поводу матчей между бакинским «Нефтчи» и тульским «Арсеналом» в Лиге Европы.

В ходе радиопередачи Уткин признался, что не смотрел игру, но заявил, что не удивлен победе «Нефтчи». Напомним, что в Туле бакинцы победили со счетом 1:0. Сегодня в 21:00 на «Баксель Арене» состоится ответная встреча.

«Ничего страшного в том, что «Арсенал» проиграл в первой игре «Нефтчи», - говорит Уткин. - Я абсолютно не удивлен. Для «Нефтчи» это был важный матч. В позапрошлом сезоне другой клуб из Баку «Карабах» перешел дорогу мадридскому «Атлетико». Вернее, не из Баку, а из Азербайджана…».

Тут блогер вновь вспомнил содержание своего скандального твита, который он опубликовал, когда «Карабах» в сезоне 2017/18 впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Тогда он написал: «А вообще очень милы традиции Закавказья называть ведущий клуб этнонимом из соседней страны: Карабах, Арарат...». Та запись возмутила многих читателей Уткина как из Азербайджана, так и из Армении.

«Гора Арарат находится в Турции, а Карабах… трудно сказать где, но в основном за пределами Азербайджана. Тем не менее клуб «Карабах» прославил это имя», - заявил Уткин на этот раз, продолжая игнорировать тот факт, что де-юре оккупированный армянами Нагорный Карабах признается мировым сообществом как территория Азербайджана.

Кроме того, в Баку прошел финал Лиги Европы, - продолжает свои рассуждения Василий, постепенно возвращаясь к теме противостояния между тульской и бакинской командами. – В общем, можно было ожидать какого-то сопротивления «Нефтчи», но я все равно удручен, хотя, разумеется, я не потратил остатки своей молодости на то, чтобы посмотреть этот матч.