Василий Уткин в своем амплуа: «К черту «Нефтчи» и «Арсенал!»
Известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне Youtube-блогер и соведущий программы «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы» Василий Уткин высказался по поводу матчей между бакинским «Нефтчи» и тульским «Арсеналом» в Лиге Европы.
В ходе радиопередачи Уткин признался, что не смотрел игру, но заявил, что не удивлен победе «Нефтчи». Напомним, что в Туле бакинцы победили со счетом 1:0. Сегодня в 21:00 на «Баксель Арене» состоится ответная встреча.
«Ничего страшного в том, что «Арсенал» проиграл в первой игре «Нефтчи», - говорит Уткин. - Я абсолютно не удивлен. Для «Нефтчи» это был важный матч. В позапрошлом сезоне другой клуб из Баку «Карабах» перешел дорогу мадридскому «Атлетико». Вернее, не из Баку, а из Азербайджана…».
Тут блогер вновь вспомнил содержание своего скандального твита, который он опубликовал, когда «Карабах» в сезоне 2017/18 впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
Тогда он написал: «А вообще очень милы традиции Закавказья называть ведущий клуб этнонимом из соседней страны: Карабах, Арарат...». Та запись возмутила многих читателей Уткина как из Азербайджана, так и из Армении.
«Гора Арарат находится в Турции, а Карабах… трудно сказать где, но в основном за пределами Азербайджана. Тем не менее клуб «Карабах» прославил это имя», - заявил Уткин на этот раз, продолжая игнорировать тот факт, что де-юре оккупированный армянами Нагорный Карабах признается мировым сообществом как территория Азербайджана.
Кроме того, в Баку прошел финал Лиги Европы, - продолжает свои рассуждения Василий, постепенно возвращаясь к теме противостояния между тульской и бакинской командами. – В общем, можно было ожидать какого-то сопротивления «Нефтчи», но я все равно удручен, хотя, разумеется, я не потратил остатки своей молодости на то, чтобы посмотреть этот матч.
Я ценю главного тренера «Арсенала» Игоря Черевченко. Каких-то эмоций он у меня не вызывает. Но я считаю, что он серьезный специалист. У него не просто есть идеи, у него есть наработанная практика.
Есть ли у «Арсенала» надежды? А почему нет? Это все-таки Азербайджан. Одна из слабейших стран в клубной иерархии. Там, конечно, может быть серьезный разрыв между ведущими клубами и остальными…
Не случилось ничего интересного. «Арсенал» со спортивной точки зрения весьма интересный проект. Там, наконец, работают профессиональные люди. Я очень высокого мнения о профессиональных качествах спортивного директора Андрея Рудакова.
Лига Европы – это, конечно, хорошее развлечение для Тулы, строчка в историю уже вписана, но попасть в основной турнир очень сложно. И я думаю, что совсем необязательно. Это не значит, что надо проигрывать. Но это совершенно не то, по чему нужно оценивать прогресс «Арсенала» по сравнению с прошлым сезоном».
Когда соведущий Уткина Максим Курников задал ему следующий вопрос о паре «Нефтчи» - «Арсенал», скандальный блогер вдруг вышел из себя.
«Я не смотрел эту игру. И почему мы должны топтаться на этой теме 10 минут?! Давайте сменим тему. Я много всего другого посмотрел и готов об этом разговаривать. К черту «Нефтчи» и «Арсенал»! Достаточно об этом поговорили. Ну сколько можно?!».