Уроженцы Азербайджана устроили массовую драку в Новосибирске

В конце июля около 3 часов ночи в полицию Чулыма Новосибирской области поступило сообщение о том, что в баре "Атмосфера" происходит драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между посетителями заведения возникла конфликтная ситуация, в результате которой двое мужчин получили травмы, а еще двое - скрылись до приезда полицейских. Пострадавшие обратились в медицинское учреждение, где обоим поставлены диагнозы – перелом носа и черепно-мозговая травма.

В Новосибирске сотрудники полиции задержали уроженцев Азербайджана, которые были зачинщиками конфликта в чулымском баре "Атмосфера". Тогда в больницу с серьезными травмами попали двое мужчин.

По одной из версий, ссора между парнями произошла во время танцев — один запнулся об ногу другого и решил, что это было сделано намеренно. Парню сломали нос, после чего он притаился под столиком. За него стал заступаться крупный мужчина в белом спортивном костюме, но и он вскоре упал без сознания.

"Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в нанесении телесных повреждений, — говорит представитель ГУ МВД по области Аягоз Ашимова. — Ими оказались 27-летний житель Чулыма и 29-летний житель Новосибирска. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Один из них был задержан 22 июля на территории Тюменской области, в настоящее время он арестован".

Сегодня, 1 августа сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии задержали в квартире дома по улице Фадеева в Калининском районе второго участника конфликта (на фото слева). Мужчина в одних трусах пытался сбежать по балконам и даже успел перелезть в соседнюю квартиру на 7-м этаже, но был задержан.

Из неофициального источника известно, что оба зачинщика конфликта — уроженцы Азербайджана.