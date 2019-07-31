Давид Усупашвили: «Если мы испортим отношения с Азербайджаном, то всё потеряем» громкое заявление
Бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили раскритиковал власти Грузии за «безответственный подход» в вопросе деятельности порта Анаклия. Как сообщает «Грузия Онлайн», экс-спикер заявил, что этот важный проект становится жертвой частных, персональных, властных или каких-то финансовых интересов.
Как отмечает Давид Усупашвили, обострение ситуации в связи с монастырским комплексом Кешикчидаг (Давид Гареджи) органически переплетается с вопросом порта, поскольку напряжение отношений с Азербайджаном влечет потерю значения такого типа проектов.
«Убежден, что осложнение проблем, связанных с Давид Гареджи, органически переплетается с этим вопросом, поскольку, если у нас испортятся отношения с Азербайджаном, нам не то что Анаклийский, а и Потийский порт придется закрыть. Потому что такие проекты лишь тогда имеют стратегическое и политическое значение, когда мы являемся проводником очень важных грузов», - заявляет Усупашвили.