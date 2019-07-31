«Нефтчи» после победы над «Арсеналом» в Туле со счетом 1:0 примет российский клуб на «Баксель Арене». Матч начнется в 21:00. Судить игру будет бригада арбитров с Мальты во главе с Аланом Марио Сантом.

В это же время «Габала» в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе выйдет на игру против местного «Динамо». Дома «Габала» уступила со счетом 0:2. Главным арбитром сегодняшнего матча будет Петри Вильянен из Финляндии.

Победитель пары «Нефтчи» - «Арсенал» сыграет в 3-м раунде с израильской «Бней Йегудой», а сильнейший в противостоянии «Динамо» - «Габала» встретится с голландским «Фейеноордом».