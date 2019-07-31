В Нидерландах запретили паранджу и никаб

В Нидерландах после многолетних споров ввели запрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо. Он вступил в силу 1 августа и касается таких предметов гардероба, как, например, мусульманское покрывало - паранджа, а также никаб, передает Дойче велле.

Согласно информации, одежду такого рода нельзя носить в общественных местах, включая школы, больницы, государственные учреждения и транспорт. МВД страны призвало компетентные органы и муниципальные власти обеспечить действие запрета. Так, сотрудники органов безопасности должны для начала потребовать, чтобы женщина, показавшаяся в общественном месте в парандже или никабе, открыла лицо. В случае отказа выполнить это требование, ей может быть запрещен вход в здание и грозить штраф от 150 евро. Запрет распространяется также на мотоциклетные интегральные шлемы и балаклавы.

Спор о введении запрета на ношение элементов одежды, закрывающих лицо, велся в Нидерландах на протяжении 14 лет.