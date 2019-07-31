Эрдоган собрал Высший военный совет
В Анкаре сегодня под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось заседание Высшего военного совета Турции. Об этом сообщает Anadolu.
Заседание прошло в Президентском комплексе в закрытом для прессы режиме и длилось около полутора часов.
В нем приняли участие вице-президент Фуат Октай, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр юстиции Абдулхамит Гюль, глава МВД Сулейман Сойлу, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр национального образования Зия Сельчук, начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Умит Дюндар, командующий ВМС Аднан Озбал и командующий ВВС Турции Хасан Кючюкакьюз.