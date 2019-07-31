"Мне стыдно за то, что было совершено в вашей стране немцами и во имя немцев, - заявил Маас на церемонии в честь 75-летней годовщины Варшавского восстания. - И мне стыдно, что эту вину после войны слишком долго замалчивали", передает его слова Дойче велле.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас попросил у поляков прощения за преступления, совершенные нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Торжества, в которых принял участие Маас, прошли в варшавском районе Воля, где во время восстания в 1944 году солдаты СС убили около 50 тысяч мирных граждан.

Маас напомнил, что Германия несет ответственность за "ужас", происходивший в Варшаве и многих других польских городах и деревнях, также подчеркнув, что преступления, совершенные 75 лет назад нацистской Германией против жителей Варшавы, "с трудом поддаются описанию".

Варшавское восстание началось 1 августа 1944 года. Оно было организовано командованием Армии Крайовой, состоявшей из партизан и сформировавшейся после вторжения Германии в Польшу в 1939 году. Восстание, в ходе которого партизанам удалось отвоевать часть Варшавы, длилось 63 дня и закончилось капитуляцией поляков. В ходе боев на улицах польской столицы погибло около 200 тысяч человек гражданского населения. Выжившие жители Варшавы были депортированы по окончании восстания в октябре 1944 года.