Израиль посреди дня атаковал Сирию

Израильская авиация нанесла сегодня ракетно-бомбовый удар в районе Расм ас-Сед на западе сирийской провинции Кунейтра. Авианалет осуществлен в сирийской части Голанских высот, передает агентство SANA.

Согласно информации, жертв и пострадавших в результате воздушной атаки нет. Атакованному объекту правительственных войск Арабской Республики нанесен материальный урон.

Специалисты обращают внимание на тот факт, что израильские ВВС нанесли удар по Сирии среди дня, в то время как обычно удары проводились в ночное время, что позволяло делать это более безопасно для израильских военных самолётов, пишет издание Avia.pro.

По предварительным данным, целью ударов израильских ВВС стали позиции организации «Хезболла», по некоторым сведениям, в результате удара был разрушен склад с оружием, однако никаких подтверждений этому нет ни со стороны «Хезболлы», ни со стороны официальных сирийских лиц.

Известно о том, что сирийские военные не активировали системы противовоздушной обороны, что может быть обусловлено неожиданностью израильских ударов.