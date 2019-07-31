Истребители США получили эффективное оружие против Ирана
Истребители F-15E Strike Eagle Военно-воздушных сил США получили кассетные бомбы, которые могут использоваться в случае необходимости для отпугивания групп иранских катеров в районе Персидского залива, утверждает американское онлайн-издание The Drive.
По данным издания, некоторые самолеты получили системы Wind Corrected Munitions Dispenser (WCMD), к которым, в частности, относятся кассетные бомбы CBU-103/B, состоящие из 202 бомб BLU-97/B Combined Effects Bomblet (CEB), и CBU-105/B, включающие 10 бомб BLU-108/B Sensor Fuzed Munitions (SFM), пишет Лента.ру.
К таким выводам The Drive пришло, обратив внимание на снимки F-15E Strike Eagle, задействованных в патрулировании над Персидским заливом и обеспечении воздушного сопровождения кораблей и морского транспорта в Ормузском проливе.