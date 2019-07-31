Центробанки скупают золото рекордными темпами
Общемировой спрос на золото в первом полугодии 2019 года вырос до трехлетнего максимума на фоне увеличения закупок со стороны центробанков, а также притока средств в обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды (ETF). Об этом сообщает World Gold Council (WGC).
По сравнению с первым полугодием 2018 года спрос на золото увеличился на 8% - до 2,182 тыс. тонн, включая 1,123 тыс. тонн во втором квартале.
Центробанки за полугодие закупили свыше 374 тонн золота, что стало самым большим чистым увеличением (покупки минус продажи) мировых запасов золота в первом полугодии за всю 19-летнюю историю наблюдений WGC, пишет издание Корреспондент.net.
Больше всего золота, 100 тонн в течение второго квартала, купила Польша (это самая большая квартальная закупка со стороны одного центробанка). Россия на втором месте, по итогам полугодия закупки составили 94 тонны. Также золото в первом полугодии закупали Китай (74 тонны), Турция (61 тонна), Казахстан (25 тонн), Индия (около 18 тонн), Эквадор (почти 11 тонн), Колумбия (6 тонн) и Киргизия (2 тонны).
Активы ETF с начала года выросли на 107,5 тонн, достигнув шестилетнего максимума в 2,548 тыс. тонн. Главными факторами, стимулирующими приток в сектор, стали продолжающаяся геополитическая нестабильность, мягкие комментарии центральных банков в отношении монетарной политики и рост цен на золото в июне.