Центробанки скупают золото рекордными темпами

Общемировой спрос на золото в первом полугодии 2019 года вырос до трехлетнего максимума на фоне увеличения закупок со стороны центробанков, а также притока средств в обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды (ETF). Об этом сообщает World Gold Council (WGC).

По сравнению с первым полугодием 2018 года спрос на золото увеличился на 8% - до 2,182 тыс. тонн, включая 1,123 тыс. тонн во втором квартале.