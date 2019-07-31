Разрушительный смерч ударил по Турции

В центральной Турции в провинции Кырыккале прошел разрушительный смерч, сообщает издание Ensonhaber.

Согласно информации, подобной силы смерч наблюдался в регионе впервые за 36 лет. За десять минут стихийного бедствия с корнем были вырваны сотни деревьев, повреждены крыши домов и сельскохозяйственные угодья.

Торнадо, вызванный грозовым фронтом с сильными порывами ветра, напугал местных жителей.

«Сначала пошел сильный дождь, сопровождавшийся ветром. Затем последовала гроза с молнией, на улице стало темно, как ночью», - рассказывают местные жители.