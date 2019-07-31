Главы Офиса Зеленского ушел в отставку
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации главы украинского государства.
По данным источника, заявление подано президенту Владимиру Зеленскому 1 августа. О причинах отставки не сообщается.
Между тем украинские «Вести» со ссылкой на анонимный Telegram-канал Shadow Anonymous писали, что Богдан вскоре покинет пост главы президентского Офиса из-за давления со стороны США. Американская сторона, по сведениям этих источников, недовольна фактом наличия у Богдана связей с олигархом Игорем Коломойским, чьим личным адвокатом юрист был до перехода на госслужбу. В той же публикации канала утверждается, что Богдан перейдет на работу в Высший совет правосудия — независимый конституционный коллегиальный орган, отвечающий в том числе за формирование украинского судейского корпуса и состоящий из 21 члена, двое из которых назначаются президентом.