Антирекорд лари: Нацбанк Грузии переходит в наступление

С 20 июня курс лари по отношению к доллару упал на 6,6%. Если 20 июня объявленный Нацбанком официальный курс лари к доллару составлял 2,7871, то на 1 августа он уже достиг нового антирекорда - 2,9718, пишет Sputnik Грузия.

На сегодняшний валютный аукцион Национальный банк Грузии вынес 40 миллионов долларов, однако продать удалось только 32,8 миллиона долларов. Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на пятницу, составляет 2,9296 GEL/$1.

По словам главы Минфина Грузии Иване Мачавариани, резкое падение лари произошло "только из-за тех событий, которые вылились в серьезные проблемы в сфере туризма" и "в смежных секторах". "К этому добавились и ожидания, которые были еще более "темными" и тяжелыми, чем собственно эти явления", - цитирует его Sputnik Грузия.

"В итоге мы получили этот результат", - заключил глава Минфина Грузии.