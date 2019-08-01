Торговая война США с Китаем разгорается с новой силой

США собираются вводить дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая с 1 сентября текущего года. Они коснутся товаров на 300 миллиардов долларов. Об этом в Twitter сообщил президент страны Дональд Трамп.

Отметим, что в мае 2019 года обе страны ввели взаимные пошлины: США — 25-процентные тарифы на китайские товары на 200 миллиардов, Китая — на американские товары на 60 миллиардов. На саммите G20 в июне стороны пришли к соглашению возобновить консультации.

Новый раунд переговоров состоялся 30-31 июля, однако по итогам стороны не достигли прогресса в урегулировании торговой войны.