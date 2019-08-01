Неизвестный миллионер купил самую дорогую в мире виллу

Итальянский производитель алкогольных и безалкогольных напитков Davide Campari-Milano SpA подписал предварительное соглашение о продаже виллы Les Cèdres («Кедры») на Лазурном Берегу Франции. Об этом сообщает Bloomberg.

Сумма сделки составит 200 миллионов евро. Изначально виллу планировалось продать за 350 миллионов евро, пишет Лента.ру. Имя согласившегося приобрести один из самых дорогих в мире объектов недвижимости не раскрывается.

Имение расположено на полуострове между Ниццей и Монако. Вилла «Кедры» некогда принадлежала бельгийскому королю Леопольду II, в начале 1920-х перешла в собственность семьи Марнье-Лапостоль. Впоследствии она неоднократно меняла хозяев: ультрадорогой виллой владели, в том числе, сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен, композитор Эндрю Ллойд Веббер и представители кондитерской империи Ферреро.