Жириновский обвинил «зарубежные лазеры» в сибирских пожарах

«Из-за рубежа сегодня легко воздействовать: лазерные лучи – и заполыхает любой лес», — сказал Жириновский в рамках Всероссийского образовательного молодежного форума «Территория смыслов».

Среди возможных причин возгораний российский политик также назвал высокую температуру воздуха и отсутствие дождей, поджоги, а также действия черных лесорубов, которые хотели скрыть следы своих преступлений.

Эксперты по оружию и военному делу к эмоциональному высказыванию российского политика отнеслись с юмором, предположив, что Жириновский просто имел в виду будущее, так как пока технологий, описанных им, нет и в помине, пишет Московский комсомолец.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.