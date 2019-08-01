Обвал цен на нефть: Brent - $60

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 6,24% - до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи, сообщает ТАСС.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $60 за баррель 19 июня.

Отметим, что в среду стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $65,24 за баррель. Цена же фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже - до $58,42 за баррель.