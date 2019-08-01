Неожиданное заявление Самира Шарифова наш комментарий
Неоднократно на самых разных уровнях власти раздаются заявления о том, что государственный долг Азербайджана один из самых низких в мире, поскольку не превышает пятой части ВВП страны. И в то же время президент Ильхам Алиев призвал в ходе совещания, связанного с социально-экономической сферой, бережно тратить государственные средства, добиваться дальнейшего снижения госдолга. Конечно, экономное, эффективное расходование средств лежит во главе угла деятельности каждого хозяйственника.
В то же время мы наблюдаем, какой астрономической суммы достиг глобальный госдолг, только в США этот показатель превысил уже 22 трлн долларов. И стран, госдолг которых исчисляется триллионами или сотнями миллиардов долларов, немало. Как же Азербайджану удалось на таком фоне удержать госдолг на низком уровне? Об одном таком эпизоде рассказал министр финансов Самир Шарифов.
В своем выступлении на совещании он сделал несколько неожиданное для многих заявление: в гарантированном кредите в размере 750 млн долларов, выделенном Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям (MIGA) для Южного газового коридора (ЮГК), нет никакой необходимости. «Радует то, что нет нужды в дополнительном финансировании этого проекта, хотя были проведены переговоры с зарубежными финансовыми структурами, и они были готовы выделить средства», - сказал министр.
При этом он отметил, что в Азербайджане все обязательства по государственному долгу, а также утвержденные среднесрочная и долгосрочная стратегии управления госдолгом полностью выполняются.
Как же так? Столько лет вели тяжелые переговоры для выделения кредитов под многомиллиардный проект, а когда все уже готово - взять и отказаться от него. Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз-2". Проект уже на стадии завершения, и многие прогнозировали, что его реализация обойдется бюджету страны не в один миллиард. А тут договоренности по кредитам с международными финансовыми институтами отбрасываются один за другим.
Шарифов объяснил это просто. Ввиду ненадобности правительство ранее отказалось от первого пакета кредитования в размере 2 млрд долларов. Это было связано как с удешевлением проекта, так и с принятыми правительством мерами. Но в июне 2018 года ЗАО "Южный газовый коридор" привлекло синдицированный кредит в размере 750 млн долларов под гарантии MIGA на проект строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося одним из компонентов ЮГК. Синдикация предусматривала привлечение под гарантии правительства Азербайджана и MIGA кредитных ресурсов в размере 500 млн долларов и 215 млн евро. ЗАО "СQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки месторождения «Шахдениз», расширения Южнокавказского газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP. Однако в получении этого кредита, как выясняется, тоже нет необходимости. За счет экономии в рамках проекта и запуска ЮГК ЗАО получило свободный денежный поток, благодаря чему и может быть обеспечено финансирование проекта.
Отсутствие долгового давления, видимо, способствует четкому исполнению госбюджета. По словам Самира Шарифова, расходы госбюджета по итогам первого полугодия исполнены на 100,2% – 10,9 млрд манатов. А доходы бюджета исполнены в размере 10,4 млрд манатов. Правда, за полугодие расходы по государственным капвложениям на общую сумму 5,98 млрд манатов исполнены пока на 37%, но этому есть объективные причины. Кредиты предусмотрены в размере примерно 1,14 млрд манатов, но коэффициент использования их невысок. Соответствующие структуры должны ускорить работу по реализации этих кредитов, хотя это не всегда от них и зависит. Иначе появятся задержки в реализации инфраструктурных проектов. Могут возникнуть препятствия в прогнозировании доходов и исполнении расходов госбюджета. Поэтому Минфин старается скоординировать исполнение расходов бюджета, чтобы большая часть расходов традиционно не приходилась на конец года.
Исполнение бюджета – основная забота Минфина. А чтобы это проходило планомерно, без лишней головной боли, все пункты этого важнейшего финансово-экономического документа должны исполняться четко и своевременно. И чем меньше при этом будет у государства долгов, тем, конечно, легче приходится министерству. Да и государству в целом легче проводить свою независимую политику, если оно не сильно обременено разными обязательствами. Потому-то и легче Баку проводить свою политику, чем его соседям, испытывающим куда большее долговое давление.