Неоднократно на самых разных уровнях власти раздаются заявления о том, что государственный долг Азербайджана один из самых низких в мире, поскольку не превышает пятой части ВВП страны. И в то же время президент Ильхам Алиев призвал в ходе совещания, связанного с социально-экономической сферой, бережно тратить государственные средства, добиваться дальнейшего снижения госдолга. Конечно, экономное, эффективное расходование средств лежит во главе угла деятельности каждого хозяйственника.

При этом он отметил, что в Азербайджане все обязательства по государственному долгу, а также утвержденные среднесрочная и долгосрочная стратегии управления госдолгом полностью выполняются.

В своем выступлении на совещании он сделал несколько неожиданное для многих заявление: в гарантированном кредите в размере 750 млн долларов, выделенном Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям (MIGA) для Южного газового коридора (ЮГК), нет никакой необходимости. «Радует то, что нет нужды в дополнительном финансировании этого проекта, хотя были проведены переговоры с зарубежными финансовыми структурами, и они были готовы выделить средства», - сказал министр.

В то же время мы наблюдаем, какой астрономической суммы достиг глобальный госдолг, только в США этот показатель превысил уже 22 трлн долларов. И стран, госдолг которых исчисляется триллионами или сотнями миллиардов долларов, немало. Как же Азербайджану удалось на таком фоне удержать госдолг на низком уровне? Об одном таком эпизоде рассказал министр финансов Самир Шарифов.

Как же так? Столько лет вели тяжелые переговоры для выделения кредитов под многомиллиардный проект, а когда все уже готово - взять и отказаться от него. Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз-2". Проект уже на стадии завершения, и многие прогнозировали, что его реализация обойдется бюджету страны не в один миллиард. А тут договоренности по кредитам с международными финансовыми институтами отбрасываются один за другим.

Шарифов объяснил это просто. Ввиду ненадобности правительство ранее отказалось от первого пакета кредитования в размере 2 млрд долларов. Это было связано как с удешевлением проекта, так и с принятыми правительством мерами. Но в июне 2018 года ЗАО "Южный газовый коридор" привлекло синдицированный кредит в размере 750 млн долларов под гарантии MIGA на проект строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося одним из компонентов ЮГК. Синдикация предусматривала привлечение под гарантии правительства Азербайджана и MIGA кредитных ресурсов в размере 500 млн долларов и 215 млн евро. ЗАО "СQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки месторождения «Шахдениз», расширения Южнокавказского газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP. Однако в получении этого кредита, как выясняется, тоже нет необходимости. За счет экономии в рамках проекта и запуска ЮГК ЗАО получило свободный денежный поток, благодаря чему и может быть обеспечено финансирование проекта.

Отсутствие долгового давления, видимо, способствует четкому исполнению госбюджета. По словам Самира Шарифова, расходы госбюджета по итогам первого полугодия исполнены на 100,2% – 10,9 млрд манатов. А доходы бюджета исполнены в размере 10,4 млрд манатов. Правда, за полугодие расходы по государственным капвложениям на общую сумму 5,98 млрд манатов исполнены пока на 37%, но этому есть объективные причины. Кредиты предусмотрены в размере примерно 1,14 млрд манатов, но коэффициент использования их невысок. Соответствующие структуры должны ускорить работу по реализации этих кредитов, хотя это не всегда от них и зависит. Иначе появятся задержки в реализации инфраструктурных проектов. Могут возникнуть препятствия в прогнозировании доходов и исполнении расходов госбюджета. Поэтому Минфин старается скоординировать исполнение расходов бюджета, чтобы большая часть расходов традиционно не приходилась на конец года.

Исполнение бюджета – основная забота Минфина. А чтобы это проходило планомерно, без лишней головной боли, все пункты этого важнейшего финансово-экономического документа должны исполняться четко и своевременно. И чем меньше при этом будет у государства долгов, тем, конечно, легче приходится министерству. Да и государству в целом легче проводить свою независимую политику, если оно не сильно обременено разными обязательствами. Потому-то и легче Баку проводить свою политику, чем его соседям, испытывающим куда большее долговое давление.