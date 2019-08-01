Расим Агаев, автор haqqin.az 1 августа 2019, 23:20

Сразу скажу, что я был когда-то бегло знаком с бывшим министром внешнеэкономических связей Азербайджана Гудратом Гулиевым – до того, как он обнаружил свои народнофронтовские симпатии, а вот с его сыном, Мурадом, он же Моне, пожелавшим стать гражданином США не имел чести общаться.

По нынешним временам ничего сверхъестественного в их истории нет. Даже, если учесть, что после смены гражданства Мурад-Моне, по неистребимой азербайджанской привычке разразился многословным интервью на страницах «Азадлыг». Признаюсь, я не отношусь к числу постоянных читателей упомянутой газеты, хотя когда-то мне импонировала ее боевитость, несмотря на то, что она наезжала на меня безо всякого к тому повода. Исходил и исхожу при этом из того, что, коли в стране объявлены демократические порядки, стало быть без оппозиционного взгляда на все, что происходит вокруг не обойтись. После экзекуции, которую устроил экс-министр своему сыну я, как очевидно, и многие наши соотечественники решил разобраться ,что же такого натворил новоиспеченный американец азербайджанского разлива, чем вызван отцовский гнев и что привлекло внимание прессы в его перевоплощении? Ведь, согласитесь, не каждый день азербайджанцы, оказавшиеся в непростых условиях переходного периода, отказываются от своих детей. А вдруг такая реакция на оппозиционный взгляд в семье распространится по всей стране?! Хуже того станет национальной традицией (?!) Сколько их, у нас людей, не разделяющих провластную точку зрения на все происходящее? Сотня-другая, тысячи? Нигде данных об этом нет. Подобие ответа на заинтересовавшие меня вопросы я рассчитывал получить окунувшись в интернет в поисках первопричины очередного азербайджанского публичного скандала. Первая же информация касательно желания Мурада-Моне стать американцем несколько разочаровала меня. Мечтой об этом живут многие в мире. Но то, что ежегодно удается реализовать эту мечту лишь немногим желающим для меня было новостью.

И все же поток и число тех, кто решил стать американцем не иссякает. Представьте, c 2000 по 2010 год в США прибыло около 14 млн иммигрантов. Не каждое государство, кичащееся своей независимостью, располагает таким населением… Идем дальше. В 2006 году Соединенные Штаты принимали больше легальных иммигрантов в качестве постоянных жителей, чем все другие страны мира вместе взятые. И последняя информация к размышлению - в среднем ежегодно в США прибывает 770 тысяч нелегальных мигрантов. Кстати, нынешний президент США Дональд Трамп даже дал слово своим избирателям возвести нечто вроде Великой китайской стены на границе с Мексикой. А что делать? Ведь жители этой такой прекрасной страны подобно взбунтовавшимся весной рекам хлынули в желанную Америку с одной единственной целью - осесть в тамошних краях и приступить к работе за любую плату, поскольку таковую невозможно заполучить на своей родине ни за какие деньги.

О чем не стоит даже думать, поскольку были бы у мексиканцев деньги они бы не рвались в благословенные богом США. Вот статистические данные об этом: ежегодно в страну возглавляемую, говоря просто, бывшим владельцем ресторана Дональдом Трампом стекаются со всего мира порядка 770 тысяч нелегальных мигрантов. И земляки наши в армии, что легальных американцев, что нелегалов составляют отнюдь не большинство. Так себе, десяток другой наших бывших сограждан в многотысячном десанте экс-жителей эсенговья не бог весть какая величина. А ведь еще совсем недавно лет эдак двадцать назад поток миграции из Азербайджана сравним был со своими аналогами из других регионов бывшего СССР. Но после того как подавляющее большинство наших еврейских сограждан давно реализовали мечту, позже овладевшую и коренным населением, поток этот иссяк. Так себе – ручеек, сравнимый с Ахсу не в весенье половодье, а в нынешнюю жару. Однако вернемся к отцу и сыну Гулиевым. Признаюсь, раздобыть злосчастную беседу Мурада (Моне) удалось мне не без труда. Однако после того как я пробежал глазами интернетовский текст, он исчез вовсе и мне пришлось довольствоваться публикациями третьих лиц, так или иначе вовлеченных в эту скандальную историю. Ничего нового из этих опусов извлечь нельзя. Все очень просто: разонравилось Мураду-Моне жить в Республике Азербайджан после того, как его отец перестал быть министром. С кем не бывает. По примеру других недовольных существующими порядками, он мог бы оставаться гражданином страны, в которой когда-то с помощью Гудрата Гулиева и его единомышленников была установлена диктатура толпы, и нас кое-кто убеждал, что это и есть торжество истинной демократии. Однако Моне, он же Мурад предпочел заморскую жизнь гражданству горячо любимой республики. Подозреваю, что причина тут одна, и довольно тривиальная – из своего американского далека можно максимально безопасно критиковать страну, некогда родную, поскольку таковой она перестала быть как только отец вместе со своими дружками из Народного фронта лишился власти. Теперь отец не нашел ничего лучшего как публично объявить о том, что он отказывается от своего сына. А как насчет Народного фронта?