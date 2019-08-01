Роберто Бордин: «Сегодня празднуем победу над «Арсеналом», об израильтянах подумаем завтра»

Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин прокомментировал крупную победу своей команды над тульским «Арсеналом» (3:0) в Лиге Европы и выход в 3-й раунд турнира.

«Как я вчера и говорил, нас ждал тяжелый соперник, - говорит итальянский специалист. - Так и получилось. На поле была битва. Мы ждали, что «Арсенал» пойдет с первых минут вперед, будет рисковать.

Но наши футболисты были готовы к этому, выстояли, выдержали давление. Были некоторые трудности в первом тайме, но после гола Рауфа Алиева ситуация на поле изменилась. Потом нам было легче.

Насколько серьезна травма Эмина Махмудова? У Эмина проблема появилась в течение недели. Он не мог достаточно тренироваться. Завтра будем смотреть, кто из игроков в каком состоянии, в том числе и Эмин.

О следующем сопернике - «Бней Йегуде» - тоже будем думать с завтрашнего дня. Сегодня мы радуемся победе над «Арсеналом». Мы должны смотреть вперед и постараться добиться еще большего.

Кто мне понравился в стане соперника? В «Арсенале» есть хорошие игроки и хорошие элементы. Мы могли их видеть с первых минут. В первой игре мы закрыли опорную зону, сегодня нам это сделать было сложнее.

Наши болельщики всегда нас поддерживали. Было бы здорово после Кишинева и Тулы увидеть их и в Израиле тоже. Сегодня это и их победа. Спасибо им».