Тренер «Арсенала»: «У «Нефтчи» хорошие шансы попасть в группу Лиги Европы»

Не хочу говорить о том, что у нас нет опыта. Футболисты у нас опытные, в сборных играют. Но первый европейский турнир получился для нас неудачным.

«В первом тайме мы владели преимуществом. Но одно только преимущество не меняет счет на табло. Надо было использовать моменты, которые у нас были.

После первого матча я говорил, что «Нефтчи» играл грубо? Я такого не говорил. А сегодня на поле была борьба. Если была грубость, судья остужал игроков. Это же не балет.

Всю вину за поражение я беру на себя. Ребятам я могу чисто футбольные претензии предъявлять. У нас сегодня не было лидера на поле? Лидеров не назначают. Они должны сами появляться.

Шансы «Нефтчи» попасть в групповой турнир Лиги Европы? Шансы хорошие. У вас опытная команда, каждый год играет в еврокубках. Главный тренер «Нефтчи» раньше работал в молдавском «Шерифе» и хорошо сыграл с российской командой. Желаю удачи «Нефтчи». Чем дальше «Нефтчи» пройдет, тем лучше будет для ваших болельщиков».