В российском городе Сургуте неизвестный мужчина напал на сотрудников полиции с ножом, в результате чего один полицейский погиб, второй получил ранение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ХМАО - Югре.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин. На место происшествия прибыл экипаж патрульной-постовой службы. Прибыв на вызов, сотрудники полиции обнаружили во дворе дома неизвестного мужчину и предприняли попытку к его задержанию, злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго", - сказал собеседник агентства.

По его словам, раненый полицейский применил табельное оружие и ликвидировал нападавшего.